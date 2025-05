O tym, jak Jony Ive pokazał wielkiego środkowego palca Apple'owi

Jeśli miałbym jednak obstawiać, to Jobs właśnie tego oczekiwał od Cooka. Zresztą takiego go znał i na takiego postawił. Przypominam, że to Cook jako szef operacyjny Apple'a za czasów Jobsa otworzył firmie ogromny rynek chiński, co było wcześniej uważane za niemożliwe. Zrewolucjonizował także cały łańcuch logistyczny Apple'a, co do dziś stanowi jedną z największych konkurencyjnych przewag firmy nad konkurencyjnym peletonem. Cook był i jest wybitnym menedżerem korporacyjnym.