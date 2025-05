Honor 400 i 400 Pro już w Polsce. Dodatki i zniżki na start

Nowa seria obejmuje trzy modele: wcześniej zaprezentowany Honor 400 Lite oraz debiutujące właśnie w Polsce Honor 400 i Honor 400 Pro. Smartfony należą do wyższej średniej półki cenowej - to nie falgowce, ale oferują solidne możliwości. Dla wielu osób to właśnie taki kompromis między ceną a funkcjami jest najlepszy.