Ranking darmowych VPN 2025. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?

Dużym problemem płatnych usług typu VPN jest sposób rozliczenia. Najczęściej wygląda to tak, że 1-miesięczne pakiety są skrajnie nieopłacalne, ponieważ kosztują ok 50 zł. Znacznie bardziej opłaca się wybrać warianty z rozliczeniem co 12 mies. lub 24 mies. Wtedy po przeliczeniu cena na jeden miesiąc wynosi już zaledwie kilkanaście złotych. Musimy jednak zapłacić całą wartość z góry, gdzie nierzadko jest to 400-500 zł. Można powiedzieć, że jeśli i tak będziemy korzystać, to w czym problem?