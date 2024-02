VPN - płatny czy darmowy? Czym się różnią?

Jeżeli można mieć coś za darmo, to po co przepłacać? Dotyczy to również oprogramowania - praktycznie wszystko można znaleźć w wersji darmowej. Kiedy nie chcesz płacić za Windowsa, możesz sięgnąć po darmowy Linux Ubuntu, kiedy Microsoft 365 wydaje ci się zbyt drogi, to sięgasz po Libre Office. Czasem producent płatnego oprogramowania sam udostępnia wersję darmową, jak to jest choćby w przypadku kombajnu do montażu wideo DaVinci Resolve.