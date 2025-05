Dolby Atmos w mieszkaniu. Cztery propozycje od rynkowego lidera

Nie będziemy czarować, to oczywiście nie to samo, co system nagłośnienia kinowej klasy. Tyle że mało kto może sobie na coś takiego pozwolić, nie tylko z uwagi na finanse, ale też na warunki mieszkaniowe. Za to technologia Samsunga oferuje wrażenia które są zaskakująco nieodległe profesjonalnym systemom Atmos - w kompaktowych urządzeniach o wartości tysięcy złotych, a nie dziesiątków czy setek tysięcy.