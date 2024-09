Huawei MatePad 12.2 Pro powstał by zdenerwować Apple

Do tej pory rysik należało przymocować do boku tabletu, więc jak wrzucałem go do plecaka, to czasem potrafił się odczepić, bo np. o coś zawadził w plecaku. W najnowszym dziele producenta rysik jest ukryty, więc nie ma ryzyka odczepienia. To dobrze znany M-Pencil trzeciej generacji, który jest niezwykle precyzyjny, bo wykrywa ponad 10 tys. poziomów nacisku. Lubię go i nie wyobrażam sobie pracy bez tego elementu. Odczuwam jednak lekki niedosyt, bo rysik nadal ładujemy w tradycyjny sposób, przymocowując go do boku obudowy.