Otoczą stare kamienice dachem i szkłem. Zamiast odbudowywać

Czasami to zachowanie skrawka dawnego świata – jednej ściany, płytki, kawałka chodnika. Często jednak zostaje więcej. Na zrewitalizowanych terenach dawnych łódzkich fabryk powstają dziś apartamenty, restauracje czy sklepy, ale ciągle oglądać możemy fabryczne kominy czy budynki. Bywają przystosowane do nowych funkcji, ale niekiedy projektanci celowo pozostawiają je tak, jak były. Nawet jeżeli to jest niezburzony fragment ściany czy muru przypomina o tym, że w tym miejscu toczyło się inne życie. To bardzo ważne.