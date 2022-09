Pracowałem na tablecie Samsunga i jestem pod wrażeniem. Za takiego iPada zapłaciłbym 2 razy więcej

Jestem bardzo ciekaw jak sprawdzi się nadchodzący Stage Manager na iPadach, ale pierwsze opinie na bazie wersji beta nie są szczególnie pozytywne. O ile na komputerze ma to sens, to na tablecie sprawdza się co najwyżej średnio. Być może z biegiem czasu Stage Manager stanie się standardem, ale to tylko gdybanie. Z kolei Samsung ma bardziej zaawansowany tryb DeX tu i teraz. To właśnie DeX sprawia, że tablet Samsunga można bez problemu wykorzystać do pracy biurowej, kiedy liczy się mobilność.