Drzewa wiedzą, kiedy będzie zaćmienie. To nie żadna magia

To historia z gatunku tych nieprawdopodobnych, ale jak najbardziej prawdziwych. Okazuje się, że świerki potrafią przewidzieć zaćmienie Słońca. I robią to z wyprzedzeniem – jeszcze zanim niebo zacznie ciemnieć. To prowadzi do wniosków, że drzewa gromadzą wiedzę i przekazują ją młodszym roślinom.