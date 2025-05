Cienki iPhone będzie jak ten sprzed 7 lat. I to jest zła wiadomość

Mimo licznych przecieków, blogerzy i internauci nie kryli swojego zaskoczenia niezwykle niską pojemnością baterii Galaxy S25 Edge. Smartfon mający ten sam, 6,7-calowy ekran co Galaxy S25 Plus, jednocześnie posiadając o 1000 mAh mniejszą baterię - taką samą, co podstawowy Galaxy S25.



Jednak poprzeczkę podnosi (opuszcza?) iPhone 17 Air, który ma mieć baterię mniej-więcej tej samej pojemności co iPhone X.