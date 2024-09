Nowe tablety Samsunga wleciały do Polski. Jest też atrakcyjna promocja na start

Podobnie jak w poprzednim modelu bateria w Samsung Galaxy Tab S10+ ma pojemność 10090 mAh i wspiera ładowanie o mocy 45 W. Zestaw aparatów pozostaje taki sam - z tyłu do dyspozycji otrzyujemy podwójny zestaw 13 + 8 Mpix, z przodu natomiast znajduje się jednostka 12 Mpix do wideorozmów. Urządzenie zostało też wyposażone w WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G w odpowiedniej wersji czytnik linii papilarnych w ekranie i oferuje standard wodoszczelności IP68. Co ciekawe, do tabletu producent dodaje rysik S-Pen.