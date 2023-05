Z chęcią zamieniłbym laptop na ten tablet. Recenzja Oppo Pad Air

Wygląda nieźle, ale nie jest to obudowa niezniszczalna. Wydaje mi się, że przy dłuższym – czyli nie przez dwa tygodnie, a np. dwa miesiące – użytkowaniu mogą pojawić się ryski czy nawet drobne zadrapania. Warto więc włożyć go do jakiegoś etui, niestety z niekorzyścią dla wyglądu i samych wrażeń z korzystania. Obudowa jest przyjemna w dotyku, dobrze leży w dłoniach, a że tablet jest cienki (6,94 mm) i lekki (440g) to naprawdę wygodnie się go trzyma. Podejrzewam, że opakowanie ochronne zepsuje te wrażenia, ale coś za coś – jeśli irytuje was nawet drobna niedoskonałość, to będzie to jedyne wyjście, bo obudowa jest raczej delikatna.