AI zastąpi lekarzy? Pierwszy szpital, gdzie to już się dzieje

Wirtualni lekarze AI to potencjał, by znacząco skrócić czas diagnozy, ograniczyć błędy wynikające z ludzkiego przemęczenia i stresu oraz znacząco obniżyć koszty leczenia. System może się szczególnie przydać w regionach, w których występują poważne braki kadrowe, zapewniając stały dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. W Polsce, gdzie według GUS i OECD wydatki na zdrowie stanowią około 7 proc. PKB, czyli poniżej średniej europejskiej, a liczba lekarzy na 1 tys. mieszkańców jest znacznie niższa niż w innych krajach UE (info: Forsal.pl), system może być znaczącym odciążeniem dla NFZ.