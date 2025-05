Młodzi bez szans na rozmowę ze specjalistą, więc radzą się ChataGPT. Eksperci przerażeni

To rzecz jasna nie tłumaczy sięgnięcia po ChataGPT-terapeutę. Pokazuje jednak, w jak trudnej sytuacji się znaleźliśmy. Media społecznościowe i internet dołożyły swoją cegiełkę i pogłębiły istniejące problemy wśród młodych ludzi. I teraz to one stają się często jedynym lekarstwem na te bolączki. To oczywiste, że ten eksperyment na żywych organizmach może mieć nieprzewidywalne konsekwencje.