To może być prawdziwa rewolucja w medycynie. Organy będą mogły być drukowane wewnątrz naszego ciała

Technologia DISP wykorzystuje ultradźwięki do tworzenia struktur z bio-tuszu – specjalnej cieczy, którą można wstrzyknąć bezpośrednio do organizmu. W naturalnej temperaturze ciała bio-tusz pozostaje płynny, jednak pod wpływem określonej częstotliwości fal ultradźwiękowych twardnieje, tworząc zaplanowaną wcześniej strukturę wewnątrz tkanki. Co ważne, proces odbywa się bez konieczności przeprowadzania operacji, a nadmiar tuszu zostaje rozłożony przez organizm.