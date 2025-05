Wszechświat umrze szybciej niż zakładano. Są dokładne wyliczenia

To właśnie białe karły – gęste, wypalone resztki gwiazd podobnych do naszego Słońca – będą ostatnimi latarniami we Wszechświecie. I właśnie one według najnowszych obliczeń Holendrów będą się rozpadać przez ok. 10^78 lat. Tyle czasu zajmie białym karłom - najbardziej trwałym ciałom niebieskim - rozpad pod wpływem promieniowania podobnego do promieniowania Hawkinga.