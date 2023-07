Coś dziwnego działo się z czasem po Wielkim Wybuchu. Einstein to przewidział i teraz okazało się, że miał rację

Na przykład, jeśli ktoś leci rakietą z prędkością bliską prędkości światła, to dla niego czas płynie normalnie, ale dla obserwatora na Ziemi czas w rakiecie płynie wolniej. To znaczy, że jeśli w rakiecie upłynie godzina, to na Ziemi upłynie więcej czasu. Podobnie, jeśli ktoś znajduje się na powierzchni planety o dużej masie i grawitacji, to dla niego czas płynie normalnie, ale dla obserwatora w kosmosie czas na planecie płynie wolniej.