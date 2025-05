Elegancja, która nie krzyczy, a pięknie śpiewa. Słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S3 - recenzja

Bowers & Wilkins Px7 S3 to słuchawki, które mają ambicje nie tylko zadowolić wymagających entuzjastów elektroniki użytkowej, ale wręcz rozbudzić na nowo pasję do słuchania muzyki. Czy brytyjski producent rzeczywiście dostarczył sprzęt, który wyznacza nowe standardy w swojej klasie? Sprawdźmy to.