Co to impedancja słuchawek? Wszystko, co musisz wiedzieć

Słuchawki o wysokiej impedancji (powyżej 100 Ω) są zazwyczaj przeznaczone dla profesjonalnych zastosowań, takich jak nagrywanie, miksowanie czy mastering muzyki. Słuchawki o wysokiej impedancji mają mniejszą tendencję do zniekształceń i zakłóceń, ponieważ wymagają większego napięcia do wysterowania. Dzięki temu są bardziej liniowe i dokładne w reprodukcji sygnału - wierne w odtwarzaniu dźwięku w jego oryginalnej jakości. Są one także mniej podatne na uszkodzenia spowodowane przez przegrzanie lub przeciążenie. Co więcej, słuchawki o wysokiej impedancji są bardziej uniwersalne - dostosowane do pracy ze sprzętem profesjonalnym, jak i możliwe do "przeskoku" na pracę ze zwykłym sprzętem po zastosowaniu odpowiedniego wzmacniacza.