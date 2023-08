Wybieramy najlepsze słuchawki z ANC w 2023 roku - modele nauszne i dokanałowe

Słuchawki QuietComfort 45 SE to bardzo udany model, który wyróżnia się kapitalną izolacją otoczenia, 21 godzinami grania na jednym ładowaniu, solidnym wykonaniem oraz dużym komfortem noszenia. Model można zgarnąć w absolutnie rewelacyjnej cenie 899 zł. Biorąc pod uwagę, że standardowa kwota za ten model to około 1199 zł, mamy do czynienia ze świetną promocją.