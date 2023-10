Niewielki zestaw stereo na początek? Gotowe Hi-Fi do małego pokoju - poradnik zakupowy

Stereofoniczny wzmacniacz sieciowy to urządzenie, które służy do odtwarzania dźwięku stereo z różnych źródeł, takich jak odtwarzacze CD, gramofony, tunery lub inne urządzenia podłączone do sieci. Wzmacniacz zintegrowany wzmacnia sygnał dźwiękowy i przesyła go do podłączonych kolumn głośnikowych.