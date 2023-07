Wybieramy głośniki bezprzewodowe dla fanów Apple - multiroom z AirPlay 2

Poza AirPlay 2, Yamaha MusicCast 20 obsługuje domowe WiFi, Asystenta Google oraz oferuje klasyczną łączność Bluetooth. Co wyjątkowe, głośnik może nie tylko odbierać, ale również wysyłać audio po Bluetooth, na przykład do słuchawek. Idzie to w parze z wbudowanym Spotify, Tidalem, Deezerem i Qobuzem, możliwymi do uruchamiania bez smartfonu. Ze Spotify wiąże się jeszcze jedno świetne rozwiązanie: MusicCast 20 oferuje Spotify Connect do zarządzania bezprzewodowymi źródłami dźwięku dla posiadaczy darmowych kont na tej platformie.