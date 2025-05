Zobaczyłem przyszłość laptopów Copilot+. Relacja z targów Computer

Wszystkie zaprezentowane przez Acera modele oferują funkcje takie jak Recall, Click to Do, ulepszony Windows Search czy Cocreator, a także dostęp do Windows Studio Effects. W praktyce oznacza to, że komputer może automatycznie indeksować i wyszukiwać treści, pomagać w tworzeniu dokumentów czy edycji grafiki, a także ulepszać jakość konferencji wideo - wszystko to bez konieczności stałego połączenia z chmurą.