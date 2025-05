Uczniowie dostaną od rządu nowe laptopy i tablety. Wiemy, ile na nie wydamy

Przetarg na zakup sprzętu dla uczniów to ważne cyfrowe wzmocnienie polskiej edukacji. Mówimy o ponad 735 tysiącach urządzeń, które trafią tam, gdzie są naprawdę potrzebne – do szkół w całym kraju, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji. Dzięki temu uczniowie zyskają realny dostęp do sprzętu, który pozwoli im nie tylko uczestniczyć w lekcjach, ale też rozwijać umiejętności potrzebne w dzisiejszym świecie – od pracy z informacją po bezpieczne korzystanie z internetu. To konkretne narzędzie do wyrównywania szans edukacyjnych – mówi wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski