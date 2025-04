Laptop dla ucznia - który model wybrać? Ranking ofert na 2025

Sercem tego komputera jest procesor AMD Ryzen 5 7535HS (6 rdzeni, do 4,55 GHz w trybie Boost, 16 MB Cache). Do tego mamy do dyspozycji 16 GB pamięci operacyjnej typu DDR5 (dwie kości po 8 GB z opcją ich wymiany na dwie po 16 GB, co daje łącznie 32 GB). Do tego na pokładzie znalazła się karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050 mająca do dyspozycji 6 GB pamięci, co pomoże w uruchomieniu gier AAA. Do tego dochodzą moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to na fakt, iż w przypadku tego komputera nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego, dlatego polecamy tę ofertę osobom, które mają już licencję na system Windows z innego źródła.