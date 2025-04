Laptop stworzony do edukacji? Lenovo Yoga 7i w praktyce nauczycielskiej

Sercem Yogi 7i 2-in-1 (9. generacji) są procesory Intel Core Ultra 5 125H lub Ultra 7 155H z najnowszej linii Meteor Lake. To pierwszy moment w historii Intela, gdy procesory otrzymały specjalistyczny układ NPU (Neural Processing Unit) przeznaczony do operacji związanych ze sztuczną inteligencją. Dla nauczyciela oznacza to nie tylko wystarczającą moc do codziennych zadań biurowych, ale również bycie gotowym na nadchodzącą falę aplikacji edukacyjnych wykorzystujących AI.