Airbnb zmienia kurs. Chce stać się aplikacją do wszystkiego

Pierwszym efektem nowego kierunku rozwoju jest wprowadzenie sekcji Airbnb Services. Dzięki niej użytkownicy w 260 miastach mogą już teraz zamówić m.in. prywatnego kucharza, masażystę czy fotografa – nie tylko do wynajętego apartamentu, lecz także do własnego domu. Airbnb nie ukrywa, że jest to element rywalizacji z hotelami oferującymi podobne udogodnienia. Nowe funkcjonalności są także sposobem na zwiększenie częstotliwości korzystania z aplikacji. Dla firmy oznacza to również nowe źródło przychodów – pobierana prowizja wynosi 15 proc. od każdej transakcji.