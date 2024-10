Wchodzisz na Airbnb, a tam pustki. Tak może być wkrótce, bo rząd bierze się za wynajmem

Minister w wideo zaznaczyła, że w Warszawie na 100 nowych mieszkań jest 20 nowych ofert wynajmu krótkoterminowego. Twierdzi, że w efekcie ceny wynajmu długoterminowego rosną. Komunikat nie obył się jednak bez zaproponowania potencjalnych rozwiązań, takich jak wprowadzenie rejestru lokali wykorzystywanych do usług typu Airbnb. Druga sprawa to zmiany w systemie podatkowym, które mają zniechęcić do wynajmu krótkoterminowego.