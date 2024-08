Helikopterem wciągali na górę ciężkie elementy. Teraz mogą mówić: mamy polski rekord wysokości

To właśnie zasługa iglicy. Bez niej wieżowiec mierzyłby tylko 161 m. A za sprawą „igły” jego wysokość to 220,67 m. Dzięki temu wyprzedza warszawski wieżowiec Złota 44 (192 m) czy wrocławski Sky Tower (212 m), w którym również są mieszkania. Można kręcić nosem, że to trochę sztuczne wydłużanie, ale rekord to rekord i tego Rzeszowowi nie odbierajmy.