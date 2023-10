Varso Tower to najwyższy budynek w Polsce. Z warszawskiego wieżowca widać nawet Łódź

Varso Tower mierzy 310 m, co sprawia, że jest zarówno najwyższym budynkiem w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Wyprzedza – i to o wiele – Pałac Kultury i Nauki (237 m), ale też znajdujący się we Frankfurcie nad Menem Commerzbank Tower (300 m) czy Torre Caja Madrid (250 m) w stolicy Hiszpanii. Dodajmy, że jest również wyższy od londyńskiego The Shard (310 m), choć to nie jest już unijny budynek.