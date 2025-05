Tak mObywatel sprawdził się u mnie na wyborach. Nie wszędzie poszło zgodnie z planem

Naprawdę szkoda, że pojawiły się wątpliwości. Korzystanie z mObywatela na wyborach było wygodne i naturalne. Przyzwyczailiśmy się, że cyfrowy dowód w kraju funkcjonuje wszędzie, więc używanie go weszło w krew. Pod względem technicznym dało się to wykonać lepiej – wystarczyłoby, żeby członkowie komisji korzystali z własnych sprzętów. Dlaczego nie mogli? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i konieczność wyposażenia wszystkich w choćby jedno urządzenie i wytłumaczenie, jak działa.