Kolejny pogromca flagowców? Realme GT 7 z najnowszym układem MediaTeka

Nowy procesor MediaTeka to naprawdę solidny zawodnik. Wyprodukowany w 4-nanometrowym procesie TSMC, osiągnął ponad 2,45 mln pkt w AnTuTu, co plasuje go w ścisłej czołówce obecnie używanych układów. Oprócz wysokiej częstotliwości taktowania (3,4 GHz) i mocnego GPU (ARM Immortalis-G720 MC12) chip korzysta z zaawansowanego modelu AI – identycznego, jak ten w topowym Dimensity 9400 – co zwiastuje ponadprzeciętną wydajność także w zadaniach opartych na sztucznej inteligencji. Mówi się, że układ będzie wspierany przez 12 GB pamięci RAM.