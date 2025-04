Mocny gracz na chwilę przed premierą. Oto co pokaże Realme GT 7

Realme doszło do wniosku, że kluczem do sukcesu jest szeroka oferta. Mamy tanie modele, flagowce, półflagowce, średniaki itd., więc na pierwszy rzut oka trudno jest rozpoznać, kto jest kim w tej gamie, ale to tylko kwestia chwili. Obecnie najmocniejszym smartfonem jest GT 7 Pro, który ma wszystko, co wymaga sie od flagowego urządzenia w 2025 r. Teraz nadchodzi czas na premierę jego słabszej odmiany, bez dopisku Pro. Co o niej wiemy?