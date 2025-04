To są telefony, których szukasz. Realme 14 i Realme 14T - specyfikacja i polskie ceny

W zachowaniu żywotności akumulatora pomagają zarówno bioniczny układ chłodzenia z komorą parową o powierzchni 6050 mm2 oraz tryb bypassingu podczas ładowania. W ustawieniach można wybrać, aby podczas grania prąd z ładowarki przekazywany był bezpośrednio do płyty głównej po osiągnięciu określonego progu naładowania (do wyboru są 20, 40, 60 i 80 proc.). To istotne ze względu na fakt, iż to właśnie wysokie temperatury odpowiadają za degenerację ogniw zasilających.