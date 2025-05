Mocarne bateria i wydajność za grosze. Oto seria realme 14 5G 

Co to oznacza dla graczy? Snapdragon 6 Gen 4 pozwala na niesamowicie płynną rozgrywkę w popularnych i wymagających tytułach, takich jak Call of Duty Mobile czy PUBG - osiągają aż 90 klatek na sekundę. W przypadku jeszcze szybszych gier akcji, jak MLBB czy Free Fire, możliwe jest osiągnięcie nawet 120 klatek na sekundę! Pamiętajmy: mówimy o smartfonie, którego normalna cena to 1500-1600 zł, a teraz z promocją do 29 maja jest jeszcze korzystniej, bo wersję 12+256 GB dorwiesz za 1299 zł! Takie wyniki w tej cenie to absolutny top i gwarancja fantastycznych doznań gamingowych.