Tanio, dobrze, Realme 14 5G. Smartfon nie musi kosztować majątku

Realme, jak każdy producent w tych czasach, podkreśla, że to smartfon AI. I coś w tym jest - mamy tutaj standardowe funkcje w rodzaju poprawiania zdjęć, upiększania wyglądu, magicznej gumki, ale nie zabrakło ciekawego rozwiązania od producenta - Pętli AI - to kołowe menu, które podpowiada nam najczęstsze czynności i aplikacje, które możemy uruchomić lub wywołać w związku z tym, co aktualnie robimy na ekranie. Kolejną jest funkcja komfortu oczu, która rozpoznaje poziom zmęczenia użytkownika i oświetlenie otoczenia i odpowiednio steruje jasnością wyświetlacza, żeby wzrok się nie męczył. To coś więcej niż zwykły czujnik światła. Nie zabrakło również integracji z Gemini AI. Jedyny minus, którego nie sposób pominąć, to spora ilość preinstalowanych aplikacji i gier. W życiu tego nie użyjecie, ale co stracicie czas na odinstalowanie to wasze.