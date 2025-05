Układ Słoneczny może zostać zniszczony. "Ryzyko większe niż przypuszczano"

Choć ryzyko destabilizacji naszego Układu Słonecznego w najbliższych miliardach lat jest niskie, to naukowcy podkreślają, że tego typu zakłócenia mogą być znacznie częstsze w innych systemach planetarnych. „1 na 1000 to niewiele, ale skoro znamy już ponad 1000 egzoplanet, to oznacza, że dla niektórych z nich taki scenariusz może być realny” – tłumaczy Raymond.