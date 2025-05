Choć twórcy zapewniają o neutralności i obiektywizmie, to sytuacja wokół Groka, daje do zrozumienia jedną rzecz: każda odpowiedź naszych ulubionych chatbotów AI to odbicie światopoglądu, który ktoś kiedyś zaprogramował. Nawet jeśli chatbot Elona Muska ma być ekstremalnie sceptyczny i nie ufać autorytetom, to nadal mówimy na z góry narzuconej postawie, która odzwierciedla wizję wąskiej grupy ludzi. Prawdziwa autonomia to iluzja, a neutralność - redakcyjna decyzja. LLM-y nie są obiektywnymi maszynami do mówienia prawdy, lecz edytowalnymi generatorami obecnie najwygodniejszej narracji, które można przestroić kilkoma linijkami tekstu.