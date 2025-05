Ten wynalazek uczy maszyny widzieć jak człowiek

Zespół z RMIT nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Naukowcy już pracują nad kolejną wersją swojego układu. Mają zamiar wykorzystać technologię chemicznego osadzania pary z fazy gazowej (CVD) do uzyskania wyższej rozdzielczości i jeszcze bardziej zaawansowanej analizy obrazu. W przyszłości chipy mogą stać się elementem hybrydowych systemów łączących przetwarzanie analogowe i cyfrowe. Choć jeszcze długa droga do maszyn naprawdę rozumiejących obraz, to nowy chip z Australii pokazuje, że najlepsze inspiracje dla AI wciąż możemy czerpać z natury.