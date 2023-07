Twoje oko zdradza na co patrzysz. Opracowali sposób, żeby to wykorzystać

Żeby zobaczyć, co robisz na komputerze podczas spotkania w pracy nie potrzeba oprogramowania śledzącego, ani nawet stawać ci za plecami. Wystarczy spojrzeć ci w oczy. Choć technologia potrzebuje dopracowania, to naukowcom już teraz całkiem sprawnie udaje się odtworzyć w 3D widok tego, na co właśnie zwrócone jest twoje oko.