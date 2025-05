Google prezentuje nowego agenta AI. AlphaEvolve samodzielnie tworzy zaawansowane algorytmy

AlphaEvolve już działa wewnątrz firmy i przynosi konkretne rezultaty. Według twórców system odkrył efektywną heurystykę zarządzania centrami danych, która pozwala odzyskać średnio 0,7 proc. mocy obliczeniowej – w skali globalnej to kolosalna wartość. Agent AI zaprojektował również nową strukturę mnożenia macierzy, która trafi do przyszłych generacji procesorów TPU oraz zoptymalizował działanie modelu FlashAttention, przyspieszając go o ponad 30 proc. Co ważne, zastosowany w AlphaEvolve mechanizm automatycznej ewaluacji znacząco minimalizuje ryzyko wystąpienia halucynacji, czyli skłonności do generowania fałszywych informacji.