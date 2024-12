Google ma nowy model AI. Genie 2 wygeneruje dla ciebie świat

W obecnej rzeczywistości świat technologii jest już nasycony dużymi modelami językowymi, a z planszy trudno zmieść pionki takie jak OpenAI wspierane przez Microsoft, Google czy Metę. Dlatego wyścig generatywnej sztucznej inteligencji kieruje się w strony inne niż generowanie tekstu.



Pod tym względem Google'owi trudno odmówić kreatywności, bo poza modelami Gemini i Imagen koncern Sundara Pichaia ma także takie twory jak AI do komunikacji z robotami, model Veo mający bezpośrednio konkurować z Sorą czy MusicLM do generowania muzyki na podstawie instrukcji tekstowych. Teraz do długiej wyliczanki modeli dołącza Genie 2, model generatywnej AI do generowania światów.