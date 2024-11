Biegły miał wydać opinię w sprawie fałszywych informacji. No i się zaczęło

We wrześniu bieżącego roku do sądu okręgowego Stanów Zjednoczonych w stanie Minnesota wpłynął pozew przeciwko prawu tego stanu, które zakazuje udostępniania "treści generowanych przez sztuczną inteligencję w celu wpłynięcia na wybory". Pozew został złożony przez dwie instytucje non-profit zajmujące się angażowaniem w spory sądowe, które wspierają interes publiczny - Hamilton Lincoln Law Institute (HLLI) i Upper Midwest Law Center (UMLC) - w imieniu youtubera, satyryka politycznego znanego pod pseudonimem "Mister Reagan". W lipcu Reagan opublikował satyryczne wideo parodiujące kampanię Kamalę Harris, do którego stworzenia wykorzystał generatywną AI imitującą głos Harris. Na mocy obowiązującego prawa parodia została usunięta z jego profili społecznościowych, co HLLI i UMLC uważają za naruszenie pierwszej i czternastej poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych.