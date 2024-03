ChatGPT znowu zmyśla. To coraz większy problem dla sądów

Krótko przed wydaniem tego orzeczenia Ke złożyła w imieniu Chena wniosek o wydanie zezwolenia na podróż do Chin dla jego dzieci. W załączniku do wniosku przytoczono dwie sprawy: jedną, w której matka zabrała swoje "dziecko w wieku 7 lat do Indii na sześć tygodni" i drugą, w której uwzględniono "wniosek matki o podróż z dzieckiem w wieku 9 lat do Chin na cztery tygodnie w celu odwiedzenia rodziców i przyjaciół".