Ładowanie...

Operator 7 października 2025 r. świętuje tzw. dzień klienta. Z tej okazji wystartował także z dedykowaną stroną internetową, która informuje o wszystkich promocjach, z których można skorzystać. Sprawdźmy, co można dostać i czy w ogóle warto się tym interesować.

REKLAMA

Orange uruchamia promocje. Skorzystają różni klienci

Najbardziej przydatnym bonusem wynikającym z promocji Orange jest darmowa paczka gigabajtów - 30 GB. Ta została przygotowana dla klientów indywidualnych i biznesowych oferty na kartę, ale też pakietów nju mobile oraz Orange Flex. Jak odebrać? To zależy:

klienci Orange na kartę - odebranie bonusu w aplikacji Mój Orange lub wysłanie SMS-a o treści 30 GB pod numer 80111;

klienci nju mobile - wysłanie darmowego SMS-a o treści 30 GB pod numer 80455;

klienci oferty subskrypcji Orange Flex - aplikacja mobilna.

Oprócz tego klienci mogą odebrać też 20 zł rabatu na kupno akcesoriów w sklepie Orange (internetowym lub w salonach). Kod można odebrać w aplikacji Mój Orange lub wysyłając SMS:

dla użytkowników indywidualnych o treści KLIENT pod numer 80111;

dla użytkowników firmowych o treści FIRMA pod numer 80111.

Obecni klienci telewizji Orange również zyskają - od 7 października wszyscy użytkownicy pakietów telewizyjnych dostaną 14-dniowy dostęp do kanałów z Pakietu Komfortowego i Multi+ całkowicie za darmo. Natomiast ci, którzy korzystają z planu obejmującego 209 kanałów telewizyjnych, otrzymają kanały Polsat Sport Premium. Dodam, że usługa włączy się automatycznie - nie trzeba robić nic.

SPRAWDŹ OFERTĘ Abonament Orange Orange

Na końcu warto wspomnieć o klientach abonamentowych. Jeśli ktoś przedłuży umowę, podpisze nową lub przejdzie z karty Orange na abonament, zyska jeden miesiąc usług za darmo. Jeśli natomiast przeniesie się numer od innego operatora, otrzyma się aż trzy pierwsze miesiące bez opłat. Regulamin promocji znajdziecie pod tym linkiem.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider’s Web:

REKLAMA

Albert Żurek 07.10.2025 19:59

Ładowanie...