Piszesz Google'owi co ma zagrać, a on stworzy dla ciebie muzykę. Ruszają zapisy do MusicLM

Warto zaznaczyć, że jednym z kompromisów, na jaki Google poszło, by model został udostępniony szerszemu gronu jest wyłączenie możliwości tworzenia muzyki odwołującej się do stylu danego artysty (np. "dubstep Skrillexa") lub do danego wokalu (np. "głos Adele"). Zamiast tego koncern zachęca do wykorzystania w promptach m.in. instrumentów, gatunków muzycznych i nastroju. Póki co MusicLM rozumie jedynie język angielski.