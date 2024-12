ChatGPT zastąpi dziennikarzy? Naukowcy właśnie opluli się kawą

W przypadku The New York Times problem atrybucji mógł wynikać z faktu, że The New York Times nie należy do grona tytułów prasowych, którego wydawcy podpisali kontakt z OpenAI (jest wręcz przeciwnie - "NYT" obecnie bije się z OpenAI w sądzie). Identyczna sytuacja miała miejsce w przypadku MIT Technology Review, która posiada z OpenAI stosowną umowę. Mimo to ChatGPT również w jego przypadku zwracał link do strony, która splagiatowała publikację.