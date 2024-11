Armia USA sięga po technologię OpenAI. Jest niezbędna do realizacji misji

To, że AFRICOM chce kupić usługi chmurowe bezpośrednio od Microsoftu, a nie szukać innego dostawcy na otwartym rynku, może wydawać się drobną informacją techniczną. Jednak kryje się za tym znacznie więcej.



Microsoft jest jednym z największych inwestorów w OpenAI, firmę stojącą za popularnym ChatGPT. Oznacza to, że AFRICOM, wybierając usługi Microsoftu, zyskuje de facto dostęp do technologii OpenAI.