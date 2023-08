Google stworzył AI do komunikacji z robotami. Przerażeni?

Mamy AI do tłumaczenia tekstów, mamy AI do pisania tekstów, AI do tworzenia obrazów, muzyki, wideo..., a teraz także do komunikacji z robotami. Nowy model sztucznej inteligencji Google stawia most pomiędzy zaawansowanymi maszynami a zwykłymi ludźmi znającymi jedynie język naturalny. Dzięki czemu komunikacja nawet bardziej złożonych zadań sprowadzi się do mówienia do robota, jak do dziecka.