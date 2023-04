Odpalili chatbota na robo-psie. Terminator lubi to

Ze Spotem można nie tylko rozmawiać, ale także poprosić go, aby opowiedział o swojej ostatniej misji (w końcu jest robotem do zadań specjalnych) lub wydać komendę by robot przemieścił się w inne miejsce, wstał lub wrócił do swojej stacji dokującej. Dzięki wykorzystaniu wewnętrznych czujników Spot rozumie komendy zawierające dokładny dystans lub kąt.